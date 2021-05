Lazio: Inzaghi, 'daremo il massimo per onorare campionato' (Di lunedì 17 maggio 2021) "Abbiamo un record in ballo di vittorie consecutive in casa che vogliamo allungare (ora a 11, ndr) e onoreremo al massimo la partita e il campionato". Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi,... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) "Abbiamo un record in ballo di vittorie consecutive in casa che vogliamo allungare (ora a 11, ndr) e onoreremo alla partita e il". Lo ha detto il tecnico dellaSimone,...

Advertising

capuanogio : Furia #Lotito, nella #Lazio tutti a processo. Il ciclo è finito e bisogna resettare, con o senza #Inzaghi. Ma in di… - UgoBaroni : RT @CorSport: Fratelli #Inzaghi, patto salvezza: Pippo chiede aiuto a Simone - RaiSport : #calcio #Lazio Inzaghi: 'Daremo il massimo per onorare campionato' Leggi la notizia?? - pasqualinipatri : Lazio-Torino, Inzaghi: “Vogliamo allungare il record di vittorie in casa. Correa? Non ci sarà” - VoceGiallorossa : ??? @OfficialSSLazio, Inzaghi: 'Il derby è stato una grande delusione' #ASRoma #RomaLazio -