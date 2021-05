La truffa dei Codici QR : come funziona e come proteggersi (Di lunedì 17 maggio 2021) I Codici QR ormai si trovano ovunque: sui vasetti di yogurt, alle mostre nei musei, sulle bollette o sui biglietti della lotteria. Li usiamo per aprire siti web, scaricare applicazioni, raccogliere punti per programmi fedeltà, effettuare pagamenti o fare un bonifico e anche per mandare denaro in beneficenza. Questa tecnologia, accessibile e pratica, è una comodità per molte persone tra cui, come sempre, i criminali informatici, che hanno già architettato una serie di truffe che sfruttano i Codici QR. Ecco cosa potrebbe andare storto con questi onnipresenti quadratini bianchi e neri e come potete usarli senza timore. Cosa sono i Codici QR e come si usano Al giorno d’oggi, quasi tutti possiedono uno smartphone. Molti degli ultimi modelli ... Leggi su analisideirischinformatici (Di lunedì 17 maggio 2021) IQR ormai si trovano ovunque: sui vasetti di yogurt, alle mostre nei musei, sulle bollette o sui biglietti della lotteria. Li usiamo per aprire siti web, scaricare applicazioni, raccogliere punti per programmi fedeltà, effettuare pagamenti o fare un bonifico e anche per mandare denaro in beneficenza. Questa tecnologia, accessibile e pratica, è una comodità per molte persone tra cui,sempre, i criminali informatici, che hanno già architettato una serie di truffe che sfruttano iQR. Ecco cosa potrebbe andare storto con questi onnipresenti quadratini bianchi e neri epotete usarli senza timore. Cosa sono iQR esi usano Al giorno d’oggi, quasi tutti possiedono uno smartphone. Molti degli ultimi modelli ...

