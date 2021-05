La road map delle riaperture in tutta Italia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il coprifuoco slitterà alle 23 per tutte le regioni in zona gialla, e dal 7 giugno sarà spostato per poi essere abolito dal 21 giugno. Nellamap approvata dalla cabina di regia di Palazzo Chigi c’è anche il passaggio in zona bianca di Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna dal 1 giugno: qui resteranno in vigore solo le cosiddette regole di comportamento, quindi l’obbligo di indossare la mascherina e di rispettare le distanze di sicurezza. E dal 7 giugno diventeranno “bianche” anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Complessivamente, quindi, Regioni e Province Autonome dovrebbero essere suddivise nelle varie zone come segue: zona gialla per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, ...