La lettera dal Titanic di Mathilde, ritrovata in una bottiglia su una spiaggia canadese (Foto) (Di lunedì 17 maggio 2021) Appassiona la Francia e il mondo la lettera dal Titanic, dentro una bottiglia, che il mare ha fatto ritrovare su una spiaggia canadese. Una lettera scritta da Mathilde, ragazzina francese di 13 anni che si sarebbe affacciata dal mitico ponte di terza classe (cantato anche da Francesco De Gregori) della nave del più celebre naufragio della storia. Mathilde si affacciò per lanciare per lanciare la bottiglia con la lettera. Ma è davvero un messaggio di Mathilde affidato all'oceano o uno scherzo?

