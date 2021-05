Incidenti | Palermo | donna muore investita mentre attraversa la strada

(Di lunedì 17 maggio 2021), 17 mag. (Adnkronos) – Incidentele mortale questa mattina nel pieno centro a. La vittima è unache ha perso la vita dopo essere statada un’auto in via Duca della Verdura, all’angolo con via Libertà,va la. Inutili i soccorsi. Sul posto gli agenti della polizia municipale. La zona e’ transennata per i rilievi in corso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agostino Ciaccio, 62 anni, e' stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Civico di Palermo dove, pero', e' morto. Sull'incidente indagano i carabinieri di Cammarata. Palermo, 17 mag. (Adnkronos) – Incidente stradale mortale questa mattina nel pieno centro a Palermo. La vittima è una donna che ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto in via Duca dell Verdura, angolo via Libertà, mentre attraversava la strada. Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di r ...