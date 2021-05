Il presidente della federcalcio tedesca lascia: definì nazista un suo vice (Di lunedì 17 maggio 2021) Fritz Keller, presidente della federcalcio tedesca (Dfb), si è dimesso. Lo scorso 23 aprile, in una riunione federale, Keller aveva paragonato Rainer Koch , uno dei suoi vicepresidenti, al giudice ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 17 maggio 2021) Fritz Keller,(Dfb), si è dimesso. Lo scorso 23 aprile, in una riunione federale, Keller aveva paragonato Rainer Koch , uno dei suoipresidenti, al giudice ...

Advertising

c_appendino : Come ho detto ieri, preferisco non rispondere a degli insulti, si commentano da soli. Ciò che mi auguro, da sindac… - Agenzia_Ansa : FLASH | 'Ribadire il rifiuto assoluto di ogni forma di discriminazione e di intolleranza'. Queste le parole del Pre… - chetempochefa : Domenica non perdetevi l’intervista di @fabfazio al Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli,… - matteobast : @RiderBike93 @EdoardoMecca1 @mirkonicolino Leggiti il monte ingaggi del Napoli confrontato a quello della Juve. Det… - sportli26181512 : Il presidente della federcalcio tedesca lascia: definì nazista un suo vice: Fritz Keller, in carica dal 2019, si di… -