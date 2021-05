GF Vip | colpaccio Signorini | nome e cachet del concorrente super big

Leggi su consumatore

(Di lunedì 17 maggio 2021) GF Vip, arriva ilmesso a segno da Alfonso: ci sarebbe il via libera per un “vippone” nel cast della prossima edizione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso(@alfo) Per la prossima edizione del GF Vip si scaldano i motori. Sono questi mesi caldi per porre L'articolo proviene da Consumatore.com.