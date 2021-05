Gaza, Biden sente Netanyahu e chiede il cessate il fuoco (Di lunedì 17 maggio 2021) Il presidente Joe Biden ha telefonato a Netanyahu, esprimendo 'il suo sostegno per un cessate il fuoco' e discutendo 'l'impegno Usa con l'Egitto e altri partner a questo scopo'. Lo rende noto la Casa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 maggio 2021) Il presidente Joeha telefonato a, esprimendo 'il suo sostegno per unil' e discutendo 'l'impegno Usa con l'Egitto e altri partner a questo scopo'. Lo rende noto la Casa ...

Ultime Notizie dalla rete : Gaza Biden Zarif, come se nulla fosse ...Biden. Ma anche per questo incontro, il tempismo è sembrato inopportuno, così come parlare di normalizzazione e accordi. Il ruolo dell'Iran nel sostegno ai gruppi terroristici di Gaza non è un ...

Gaza, Biden chiede cessate il fuoco ma Netanyahu insiste La crisi in Medioriente. Joe Biden torna a parlare con Benjamin Netanyahu per chieder il cessate il fuoco a Gaza. Lo rende noto la Casa Bianca, riferendo anche dell'impegno americano "con l'Egitto e altri partner a questo scopo". ...

Una settimana di guerra, Biden in pressing su Netanyahu Agenzia ANSA Israele rade al suolo il palazzo delle Tv internazionali a Gaza: Ap e al Jazira protestano Continua senza tregua l'aggressione via aerea da parte di Israele nei confonti dei palestinesi di GAza, mentre i molti capi profughi monta la protesta. L'ultimo grave atto è stato quello di colpire il ...

Gaza, la tregua resta lontana Il presidente americano Joe Biden chiede il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ma il premier israeliano Benjamin Netanyahu insiste: continueremo con i bombardamenti su Gaza ...

