Doc Nelle tue Mani 2 new entry e morti nei nuovi episodi? Luca Argentero e Giusy Buscemi sul set (Di lunedì 17 maggio 2021) Se nei giorni scorsi il cast di Doc Nelle tue Mani 2 era alle prese con la lettura del copione dei nuovi episodi della serie, da oggi, salvo cambiamenti, si lavorerà sul set. Il momento topico è finalmente arrivato anche se questo non permetterà ai fan di iniziare il proprio conto alla rovescia in attesa della messa in onda visto che molto dipenderà dalla formula scelta da Rai1 questa sera. Se si continuerà ad optare per un singolo episodio a settimana può essere che il debutto avvenga già a settembre ma, in caso contrario, potrebbe slittare al prossimo inverno. Nei giorni scorsi Pierpaolo Spollon e gli altri ‘giovani’ specializzandi di Doc Nelle tue Mani 2 si sono ritrovati per leggere il copione insieme a Matilde Gioli e il grande assente era proprio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Se nei giorni scorsi il cast di Doctue2 era alle prese con la lettura del copione deidella serie, da oggi, salvo cambiamenti, si lavorerà sul set. Il momento topico è finalmente arrivato anche se questo non permetterà ai fan di iniziare il proprio conto alla rovescia in attesa della messa in onda visto che molto dipenderà dalla formula scelta da Rai1 questa sera. Se si continuerà ad optare per un singoloo a settimana può essere che il debutto avvenga già a settembre ma, in caso contrario, potrebbe slittare al prossimo inverno. Nei giorni scorsi Pierpaolo Spollon e gli altri ‘giovani’ specializzandi di Doctue2 si sono ritrovati per leggere il copione insieme a Matilde Gioli e il grande assente era proprio ...

