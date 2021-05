Covid | oggi 3 455 casi | è il dato più basso da ottobre

Leggi su agi

(Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovisono 3.455 (ieri, domenica 5.753): si tratta del numero piùaddirittura dal 62020, praticamente agli albori della seconda ondata. Come sempre il lunedì, crollano anche i tamponi, 118.924, 84 mila meno di ieri. Il tasso di positività tuttavia, a conferma che il calo è concreto, rimane sostanzialmente stabile al 2,9% (ieri 2,8%). In aumento invece i decessi, 140(ieri 93), per un totale di 124.296 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 25 in meno (ieri -26) con 69 ingressi del giorno, e scendono a 1.754, mentre i ricoveri ordinari calano di 110 unita' (ieri -359), e sono 12.024 in tutto. è quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. ...