Classifica ATP: Djokovic 321 settimane sul trono, "best" Sinner al n.17 (Di lunedì 17 maggio 2021) Non presenta variazioni dopo gli Internazionali BNL d'Italia la Top 10 della Classifica mondiale ATP, sempre guidata da Novak Djokovi c, finalista al Foro Italico. Tornato in vetta dopo l'ottavo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) Non presenta variazioni dopo gli Internazionali BNL d'Italia la Top 10 dellamondiale ATP, sempre guidata da Novak Djokovi c, finalista al Foro Italico. Tornato in vetta dopo l'ottavo ...

Advertising

Eurosport_IT : Titoli Masters 1000: Nadal raggiunge Djokovic in vetta alla classifica ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #Masters1000 |… - FBiasin : Da lunedì l'#Italia avrà 4 tennisti nei primi 30 della classifica Atp: #Berrettini #Sinner #Fognini #Sonego Commento tecnico: ???????????????? - Ubitennis : Classifica ATP: best ranking per Sinner, Sonego supera Fognini - genovesergio76 : RT @Eurosport_IT: Titoli Masters 1000: Nadal raggiunge Djokovic in vetta alla classifica ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #Masters1000 | #Nada… - ildellabella : RT @Eurosport_IT: Titoli Masters 1000: Nadal raggiunge Djokovic in vetta alla classifica ???? #EurosportTENNIS | #ATP | #Masters1000 | #Nada… -