Blitz della Polizia di Stato di Napoli nei confronti del Clan Rinaldi/Reale/Formicola e Silenzio (Di lunedì 17 maggio 2021) Blitz della Polizia di Stato di Napoli, 37 ordinanze per i Clan Rinaldi/Reale/Formicola e Silenzio Blitz della Polizia di Stato di Napoli, dalle prime ore di questa mattina, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 37 Leggi su periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021)didi, 37 ordinanze per ididi, dalle prime ore di questa mattina, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di, su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia, neidi 37

Advertising

rep_palermo : Partinico, il nonno pusher fa contare i soldi alla nipotina. Blitz della polizia, 30 arresti [di Salvo Palazzolo] [… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Napoli, blitz della polizia, 37 ordinanze per i clan Rinaldi/Reale/Formicola e Silenzio - Profilo3Marco : RT @repubblica: Napoli, blitz della polizia, 37 ordinanze per i clan Rinaldi/Reale/Formicola e Silenzio - repubblica : Napoli, blitz della polizia, 37 ordinanze per i clan Rinaldi/Reale/Formicola e Silenzio - GDS_it : #Droga, blitz con 30 arresti in provincia di Palermo: il mercato della #cocaina da Partinico a Mazara -