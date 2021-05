Atp Lione 2021: Giannessi si ferma all’ultimo turno di qualificazioni, disastro Francia (Di lunedì 17 maggio 2021) Si arresta al turno decisivo di qualificazioni il cammino di Alessandro Giannessi nell’ATP 250 di Lione (Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon). Nel torneo francese, uno dei due tornei in programma questa settimana (l’altro a Ginevra), il classe ’90 spezzino, in poco più di un’ora di gioco, si è arreso con un netto 6-3 6-4 contro l’ostico Kamil Majchrzak. Il polacco, settima testa di serie del tabellone cadetto, col suo tennis vario e brillante ha scardinato agilmente le eccelse qualità difensive del giocatore azzurro. A questo bisogna aggiungere un eccezionale rendimento con la prima di servizio da parte del 25enne di Piotrkov, che ha ottenuto infatti l’80% di punti (32 su 40) e 9 aces. Ora all’esordio in main draw il classe ’98 polacco si troverà un altro giocatore proveniente dalle qualificazioni. Si ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Si arresta aldecisivo diil cammino di Alessandronell’ATP 250 di(Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon). Nel torneo francese, uno dei due tornei in programma questa settimana (l’altro a Ginevra), il classe ’90 spezzino, in poco più di un’ora di gioco, si è arreso con un netto 6-3 6-4 contro l’ostico Kamil Majchrzak. Il polacco, settima testa di serie del tabellone cadetto, col suo tennis vario e brillante ha scardinato agilmente le eccelse qualità difensive del giocatore azzurro. A questo bisogna aggiungere un eccezionale rendimento con la prima di servizio da parte del 25enne di Piotrkov, che ha ottenuto infatti l’80% di punti (32 su 40) e 9 aces. Ora all’esordio in main draw il classe ’98 polacco si troverà un altro giocatore proveniente dalle. Si ...

