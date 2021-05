Apple Music con audio Lossless e spaziale con Dolby Atmos | da giugno | no costi extraHDblog it

Advertising

Hipertextual : Apple presenta Apple Music Hi-Fi: audio de alta fidelidad, sin costo adicional - sowatermelon_ : Immaginate essere sotto acidi ed ascoltare questo album - diliberto_luca : Apple ha ufficializzato le novità di Apple Music! Un Servizio con formato lossless per tutto il catalogo, Dolby At… - flaweroad : @HA1GHR Lagi no skip dengerin ini recently - globrienliski_ : RT @Aka7evenreal: Lanciamo #LOCA Ascoltiamo loca ovunque ???? Spotify ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Music

Non solo: gli abbonati dipotranno ascoltare oltre 75 milioni di brani in Lossless Audio, quindi senza perdita di qualità, esattamente come gli artisti li hanno creati in studio. Queste ...Queste sono le nuove funzionalità che, come preannunciato nelle scorse ore e come evidenziato nella beta di iOS 14.6 , saranno disponibili per gli abbonati ada partire dal prossimo mese, ...Il più grande salto di qualità della storia di Apple Music è realtà da pochi minuti (per la precisione entrerà in vigore da giugno: oggi c'è stato solo l'a ...Amazon si prepara a competere con il nascente servizio di streaming musicale HD di Apple tagliando i prezzi di Amazon Music HD.