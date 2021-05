Tampone salivare, come funziona e quando utilizzare questo test: i consigli del Ministro della Salute (Di domenica 16 maggio 2021) L’utilizzo dei test salivari è stato approvato con una circolare dal ministero della Salute, nel caso in cui “non sia possibile ottenere tamponi oro-nasofaringei”. Il via ai test salivari I test salivari molecolari per scongiurare l’ipotesi di infezione da coronavirus sono stati approvati: “qualora non sia possibile ottenere tamponi oro-nasofaringei”. I test salivari, si aggiungono quindi alle opzioni per le attività di screening. Ma per quali persone saranno adoperati? Per coloro che devono sottoporsi frequentemente al Tampone per “motivi professionali o di altro tipo“, ma non solo. Questi potrebbero essere utili anche per “il monitoraggio e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico“. Ma i test salivari, avranno la stessa efficacia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) L’utilizzo deisalivari è stato approvato con una circolare dal ministero, nel caso in cui “non sia possibile ottenere tamponi oro-nasofaringei”. Il via aisalivari Isalivari molecolari per scongiurare l’ipotesi di infezione da coronavirus sono stati approvati: “qualora non sia possibile ottenere tamponi oro-nasofaringei”. Isalivari, si aggiungono quindi alle opzioni per le attività di screening. Ma per quali persone saranno adoperati? Per coloro che devono sottoporsi frequentemente alper “motivi professionali o di altro tipo“, ma non solo. Questi potrebbero essere utili anche per “il monitoraggio e controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico“. Ma isalivari, avranno la stessa efficacia ...

Advertising

CorriereCitta : Tampone salivare, come funziona e quando utilizzare questo test: i consigli del Ministro della Salute - Daniel_Puddu : @valy_s Comunque in tutta franchezza non credo si arriverà a tanto. L'alternativa al vaccino sarà il tampone freque… - actarus1070 : Beh certo se deve ricercare il virus come hanno fatto oggi con i tamponi è semplice, basta dare i risultati a (4zz0 - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: In arrivo il nuovo #tampone salivare ?? - visco_gaetano : RT @Informa_Press: In arrivo il nuovo #tampone salivare ?? -