Rita Pavone si scaglia contro Sangiovanni ed i cantanti di Amici (Di domenica 16 maggio 2021) La nota Rita Pavone ha avuto da ridire contro i cantanti di Amici elogiando i ballerini della trasmissione La trasmissione L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di domenica 16 maggio 2021) La notaha avuto da ridiredielogiando i ballerini della trasmissione La trasmissione L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

Juntaallimite : @pattyc522 @Rita_Pavone_ @Iperborea_ Per farla breve concordavo con Rita ?? - StraNotizie : Rita Pavone punzecchia Sangiovanni e i cantanti di Amici - Juntaallimite : @pattyc522 @Rita_Pavone_ @Iperborea_ Non hai capito, stavo concordando sul fatto che dire che si preferisce una bal… - pattyc522 : @mariana00945158 @Rita_Pavone_ @mi Tutti si sono 'rifugiati ' sulla faccia perché non potevano trovare nulla da dir… - pattyc522 : @Ele09535599 @Rita_Pavone_ E anche Serena meritava di essere in finale -