Palestina a Onu, 'quanti morti servono per la condanna?' (Di domenica 16 maggio 2021) "Ricordatevi che ogni volta che Israele sente un leader straniero parlare del suo diritto di difendersi, è ulteriormente incoraggiato a continuare ad uccidere intere famiglie nel sonno". Lo ha detto ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021) "Ricordatevi che ogni volta che Israele sente un leader straniero parlare del suo diritto di difendersi, è ulteriormente incoraggiato a continuare ad uccidere intere famiglie nel sonno". Lo ha detto ...

Advertising

FiorellaMannoia : In barba alle risoluzioni ONU. #palestina - Distantisaluti : @giuliaViggi È la stessa questione: la mappa di cosa Israele considera Palestina, la mappa di cosa ANP considera Pa… - PaoloAbbate3 : #Israel #Palestina solita disinformazione, consentire agli storici occupanti territoriali israeliani di attaccare e… - CorriereQ : Palestina a Onu, ‘quanti morti servono per la condanna?’ - DanieleDann1 : ?? #ONU lavora per ottenere un cessate il fuoco immediato di #Israele e #Gaza. @Emergenza24 #breaking #news… -