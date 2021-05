Omofobia | Miceli Pd | ‘unico modo per non affossare Ddl Zan è approvarlo subito’

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Il Cardinale Bassetti, Presidente della Cei, riconosce che il DDL Zan non va affossato, semmai migliorato. L’unicoper non affossarlo èimmediatamente, evitando rimbalzi infiniti tra le Camere. Le modifiche si possono fare al primo provvedimento utile successivo”. Lo scrive su Twitter il deputato dem Carmelo, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

