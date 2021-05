MotoGP | Francesco Bagnaia | “4° posto? Un po’ mi girano Ho pregato per la pioggia | la prima moto aveva un problema”

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021)ha chiuso il Gran Premio di Francia al 4°al termine di una splendida rimonta. Il ventiquattrenne piemontese della Ducati si era trovato nelle retrovie dopo una brutta partenza, ma il cambio diè stato provvidenziale per limitare i danni nella corsa al titolo mondiale, come ha spiegato lui stesso ai microfono di Sky Sport. “Diciamo che non è stata una giornata facile, perché subito dopo la partenza ho capito come ci fosse qualcosa che non andava con la, tanto che stavo perdendo posizioni. Ho sperato con tutto il cuore nellaper poterla cambiare e per fortuna è arrivata. Purtroppo ho scoperto di avere preso due long lap penalty. Ero convinto di aver fatto tutto bene, ma mi hanno ...