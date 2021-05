Mikel Arteta merita la riconferma all’Arsenal? (Di domenica 16 maggio 2021) Nonostante i numerosi passi falsi, la posizione di classifica non all’altezza e il mancato accesso alla Champions, la stagione dell’Arsenal ha avuto risvolti positivi. Questo lo si deve non solo a Mikel Arteta ma anche ad alcuni innesti che hanno ricaricato lo standard creativo della squadra. Uno dei più positivi, che sicuramente lascerà Londra per tornare a Madrid, è stato Martin Odegaard. Lui ha avuto le carte in regola per rendere meno amaro l’addio di Ozil e far si che i Gunners potessero almeno vantare un trequartista di livello. Accanti a lui non si può non annoverare Emil Smith Rowe, giovane talento in grado di fare da collante tra centrocampo ed attacco e di innescare le punte Aubameyang e Lacazette. La stagione dunque è stata si storta ma almeno qualcosa di positivo si può evincere. Arsenal: Arteta rimarrà sulla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021) Nonostante i numerosi passi falsi, la posizione di classifica non all’altezza e il mancato accesso alla Champions, la stagione dell’Arsenal ha avuto risvolti positivi. Questo lo si deve non solo ama anche ad alcuni innesti che hanno ricaricato lo standard creativo della squadra. Uno dei più positivi, che sicuramente lascerà Londra per tornare a Madrid, è stato Martin Odegaard. Lui ha avuto le carte in regola per rendere meno amaro l’addio di Ozil e far si che i Gunners potessero almeno vantare un trequartista di livello. Accanti a lui non si può non annoverare Emil Smith Rowe, giovane talento in grado di fare da collante tra centrocampo ed attacco e di innescare le punte Aubameyang e Lacazette. La stagione dunque è stata si storta ma almeno qualcosa di positivo si può evincere. Arsenal:rimarrà sulla ...

Arsenal, pronti due colpi per l'estate Commenta per primo L'Arsenal sta cercando di progettare al meglio il mercato della prossima stagione, sia per soddisfare le richieste di Mikel Arteta e sia per rilanciarsi dopo un'annata deludente che si chiuderà senza partecipazione alle coppe europee dopo 25 anni. I Gunners hanno confermato l'allenatore spagnolo sulla panchina

Diretta/ Chelsea Arsenal (risultato finale 0 - 1) streaming: la decide Smith Rowe Mikel Arteta sente di più la partita, e dunque l'Arsenal avrà i titolari: Leno il portiere, davanti a lui Holding e Pablo Marì con Chambers. In mezzo al campo Granit Xhaka giostrerà insieme a Dani

