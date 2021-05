LIVE Nuoto di fondo, Europei 2021 in DIRETTA: Matteo Furlan, splendido argento dietro a Reymond! Boy in fuga, Pozzobon per il bronzo (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.24: E’ battaglia alle spalle di Boy. Pozzobon sembra avere ancora energie 14.22. Attenzione perchè Grangeon non è riuscita a fare la differenza, Somenek Onon la affianca e Pozzobon è subito dietro 14.20: Boy si avvicina all’ultima boa che la lancerà verso il rettilineo finale 14.18: Grangeon sembra poter staccare Somenek Onon e Pozzobon 14.16: Pozzobon soffre ma resta attaccata a Somenek Onon 14.15: L’azione di Grangeon per staccare le due rivali, alle sue spalle Somenek Onon e Pozzobon 14.13: C’è un terzetto alle spalle di Boy, Grangeon, Somenek Onon, Pozzobon 14.12: Nella gara femminile enorme vantaggio per la tedesca Boy che vola verso l’oro 14.11: Oro per la Francia con Axel Reymond, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24: E’ battaglia alle spalle di Boy.sembra avere ancora energie 14.22. Attenzione perchè Grangeon non è riuscita a fare la differenza, Somenek Onon la affianca eè subito14.20: Boy si avvicina all’ultima boa che la lancerà verso il rettilineo finale 14.18: Grangeon sembra poter staccare Somenek Onon e14.16:soffre ma resta attaccata a Somenek Onon 14.15: L’azione di Grangeon per staccare le due rivali, alle sue spalle Somenek Onon e14.13: C’è un terzetto alle spalle di Boy, Grangeon, Somenek Onon,14.12: Nella gara femminile enorme vantaggio per la tedesca Boy che vola verso l’oro 14.11: Oro per la Francia con Axel Reymond, ...

