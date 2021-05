Giro d’Italia 2021 | Simon Yates non è quello del Tour of The Alps L’inglese continua a pagare dazio

Leggi su oasport

(Di domenica 16 maggio 2021) Ilha già offerto tanti spunti di riflessione in questi primi nove giorni di corsa. Egan Bernal non sta soffrendo dei problemi alla schiena che minacciavano la sua competitività e oggi si è meritatamente preso la maglia rosa; Giulio Ciccone è pronto per fare classifica in questa edizione della corsa rosa, così come Remco Evenepoel arrivato in buone condizioni nel Bel Paese. Di contro, chi sta un po’ deludendo le aspettative è. Il leader del Team BikeExchange, che aveva ben figurato nella cronometro di Torino, non ha brillato nemmeno oggi a Rocca di Cambio. Negli ultimi chilometri non ha retto il passo di Bernal, poi vincitore della tappa, e ha chiuso al quattordicesimo posto, ultimo del gruppetto Caruso, perdendo dodici secondi dal colombiano. Una copia carbone di queste ...