Gaza: Israele distrugge la Torre dei Media. Colpito il palazzo con le sedi di Al Jazeera e Ap: “Ospitava le armi di Hamas” (Di domenica 16 maggio 2021) Nel sesto giorno di guerra con i palestinesi, per piegare Hamas e interrompere i lanci di razzi, Israele ha bombardato la Torre dei Media a Gaza. La Torre dei Media era un palazzo di 15 piani che Ospitava gli uffici di Associated Press e di Al Jazeera. Il bombardamento è stato l’evento centrale di una giornata cominciata, dopo una notte di bombardamenti sull’enclave palestinese. Un raid israeliano che ha ucciso otto bambini e due donne, tutti membri di una stessa famiglia in un campo profughi palestinese. Le forze di difesa israeliana (Idf) hanno fatto sapere che l’edificio di dodici piani che Ospitava gli uffici di diversi Media internazionali a Gaza City è stato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 16 maggio 2021) Nel sesto giorno di guerra con i palestinesi, per piegaree interrompere i lanci di razzi,ha bombardato ladei. Ladeiera undi 15 piani chegli uffici di Associated Press e di Al. Il bombardamento è stato l’evento centrale di una giornata cominciata, dopo una notte di bombardamenti sull’enclave palestinese. Un raid israeliano che ha ucciso otto bambini e due donne, tutti membri di una stessa famiglia in un campo profughi palestinese. Le forze di difesa israeliana (Idf) hanno fatto sapere che l’edificio di dodici piani chegli uffici di diversiinternazionali aCity è stato ...

