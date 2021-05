Chiedo scusa a Hysaj e ai suoi piedi (Di domenica 16 maggio 2021) Lorenzo ridisegna la cupola del Brunelleschi. La reinventa e gli dà quel tocco surrealista proprio del suo genio. Il Magnifico avrebbe apprezzato. Il Dalí di Fratta incanta. Mi cospargo il capo di ceneri e Chiedo scusa ad Hysaj e ai suoi piedi. Anima e sangue. Immenso. Rrahamani uomo Champions. Due rigori procurati. Due goal salvati. La classe emarginata al potere. Victor prende talmente di quei calci che se fosse Cuadrado passerebbe l’intera partita a brucare l’erba. Victor delicatamente vi ha tolto il diritto di parlare di pallone ( Gia sapete) È la faccia di Mario Rui quando ha visto le tarantelle e Gattuso lo teneva in panchina. “Oh e mazzate e io sto cca?” La Fiorentina ci è indigesta dai tempi di tale Monelli. So fatti così, nei campionati anonimi aspettano la partita con il Napoli. Speriamo che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 maggio 2021) Lorenzo ridisegna la cupola del Brunelleschi. La reinventa e gli dà quel tocco surrealista proprio del suo genio. Il Magnifico avrebbe apprezzato. Il Dalí di Fratta incanta. Mi cospargo il capo di ceneri eade ai. Anima e sangue. Immenso. Rrahamani uomo Champions. Due rigori procurati. Due goal salvati. La classe emarginata al potere. Victor prende talmente di quei calci che se fosse Cuadrado passerebbe l’intera partita a brucare l’erba. Victor delicatamente vi ha tolto il diritto di parlare di pallone ( Gia sapete) È la faccia di Mario Rui quando ha visto le tarantelle e Gattuso lo teneva in panchina. “Oh e mazzate e io sto cca?” La Fiorentina ci è indigesta dai tempi di tale Monelli. So fatti così, nei campionati anonimi aspettano la partita con il Napoli. Speriamo che ...

Advertising

Gianllu : Contro tutto e tutti. Forza Napoli Sempre ??. E aggiungo Mister ti chiedo scusa !!!! - dorumb : RT @Acerbi_Fra: Ho giocato col male tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho provato a lot… - Christi83013660 : RT @Acerbi_Fra: Ho giocato col male tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho provato a lot… - lazio4ever2 : RT @Acerbi_Fra: Ho giocato col male tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho provato a lot… - Acerbi_Fra : Ho giocato col male tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho prova… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiedo scusa Intervista a Natalia Aspesi, una che dice "sta zitto" agli uomini 'Vi chiedo scusa ragazze - ha scritto -, se tento di distrarvi dai vostri problemi, che vi disperate se vi dicono culona e ne lacrimate sui social gridando al cosiddetto body shaming, abbiate per ...

F1 - La lettera di scuse di Alonso a Monaco 2010 - FormulaPassion.it ' Mi dispiace, vi chiedo scusa. Vi prometto, però, che rimonteremo e lotteremo per il titolo '. Dopo aver toccato il fondo, Fernando capisce che quello è il momento per far emergere tutte le sue ...

Petrucci: "Cosenza, ogni parola è inutile. Chiedo scusa..." Tifo Cosenza E chiedo scusa a tutti» Questione di feeling. Coraggio e determinazioni. Qualità che non sono mai mancate a uno come lui. Che ha l’onore e l’onere di allestire la squadra, oltre di esserne il primo tifoso. Senza bisogno che ...

Migranti: Zoffili (Lega): “Martello chieda scusa a forze ordine” "Spiace constatare che un'isola così bella sia amministrata da un sindaco che gravi insinuazioni come arma di propaganda politica" ...

'Viragazze - ha scritto -, se tento di distrarvi dai vostri problemi, che vi disperate se vi dicono culona e ne lacrimate sui social gridando al cosiddetto body shaming, abbiate per ...' Mi dispiace, vi. Vi prometto, però, che rimonteremo e lotteremo per il titolo '. Dopo aver toccato il fondo, Fernando capisce che quello è il momento per far emergere tutte le sue ...Questione di feeling. Coraggio e determinazioni. Qualità che non sono mai mancate a uno come lui. Che ha l’onore e l’onere di allestire la squadra, oltre di esserne il primo tifoso. Senza bisogno che ..."Spiace constatare che un'isola così bella sia amministrata da un sindaco che gravi insinuazioni come arma di propaganda politica" ...