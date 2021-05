Chi è la fidanzata di Alvaro Soler? La storia (terminata) con Sofia (Di domenica 16 maggio 2021) Sembravano destinati al matrimonio, ma poi no. Alvaro Soler e la fidanzata Sofia Ellar hanno deciso di intraprendere strade differenti. Dopo averla presentata ai fan dopo tre anni di relazione, una volta che fosse stato certo che si trattasse di una solida relazione, s’era anche iniziato a parlare di un possibile matrimonio tra i due, ma poi – come un fulmine a ciel sereno – è arrivato il messaggio su Instagram lo scorso 31 marzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alvaro Soler (@AlvaroSolermusic) “Gli ultimi mesi non sono stati facili per noi ma come siamo sempre stati onesti con voi, vi vogliamo comunicare che le nostre vite proseguiranno separate”: con queste parole ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 16 maggio 2021) Sembravano destinati al matrimonio, ma poi no.e laEllar hanno deciso di intraprendere strade differenti. Dopo averla presentata ai fan dopo tre anni di relazione, una volta che fosse stato certo che si trattasse di una solida relazione, s’era anche iniziato a parlare di un possibile matrimonio tra i due, ma poi – come un fulmine a ciel sereno – è arrivato il messaggio su Instagram lo scorso 31 marzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@music) “Gli ultimi mesi non sono stati facili per noi ma come siamo sempre stati onesti con voi, vi vogliamo comunicare che le nostre vite proseguiranno separate”: con queste parole ...

