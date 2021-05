Campania, rissa tra decine di ragazzini in strada: accoltellati due 16enni (Di domenica 16 maggio 2021) Salerno. Attimi di tensione ieri sera sul Lungomare di Salerno, dove è scoppiata una violenta rissa tra decine di ragazzi. accoltellati anche due 16enni. Stando ad una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata per futili motivi. Tantissimi i giovani che ieri sera erano in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 16 maggio 2021) Salerno. Attimi di tensione ieri sera sul Lungomare di Salerno, dove è scoppiata una violentatradi ragazzi.anche due. Stando ad una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata per futili motivi. Tantissimi i giovani che ieri sera erano in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ildesk : La zuffa cominciata nella zona del Lungomare, è proseguita in via Roma, all’interno di McDonald’s, dove alcuni part… - ildesk : I feriti non gravi. La zuffa, iniziata all’esterno, è proseguita dentro al McDonald’s di via Roma, dove alcuni part… -