Calvarese, quel record di cui nessun parla. Juventus – Inter entra d’impeto fra i fatti e misfatti del gioco del calcio (Di domenica 16 maggio 2021) Quanto combinato da Calvarese in Juventus – Inter non meraviglia più di tanto. Era nell’aria che l’arbitro teramano ci avrebbe regalato un’altra pagina nera dell’arbitraggio italico. Bastava dare una scorsa al web subito dopo le designazioni di Rizzoli per rendersi conto di quanto il popolo di Internet sia bene edotto su determinate scelte AIA. Tutti i commenti non lasciavano presagire nulla di buono per l’Inter, ma soprattutto per il Napoli. Il mix con Irrati ha fatto il resto. Non a caso Juventus – Inter entra d’impeto fra i fatti e misfatti del gioco del calcio. Gianpaolo Calvarese ha un record speciale: ha diretto 14 volte i ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 maggio 2021) Quanto combinato dainnon meraviglia più di tanto. Era nell’aria che l’arbitro teramano ci avrebbe regalato un’altra pagina nera dell’arbitraggio italico. Bastava dare una scorsa al web subito dopo le designazioni di Rizzoli per rendersi conto di quanto il popolo dinet sia bene edotto su determinate scelte AIA. Tutti i commenti non lasciavano presagire nulla di buono per l’, ma soprattutto per il Napoli. Il mix con Irrati ha fatto il resto. Non a casofra ie misdeldel. Gianpaoloha unspeciale: ha diretto 14 volte i ...

