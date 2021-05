Calvarese e la Juventus: scandalo internazionale. In Inghilterra ci ridono sopra, ad Espn parlano di “rapina” (Di domenica 16 maggio 2021) Il mondo intero si è reso conto che il rigore di Gianpaolo Calvarese concesso alla Juventus nella gara contro l’Inter era inesistente. Solo gli arbitri in campo, compreso il Var, con l’ausilio delle telecamere e della moviola, non ha visto come sia Cuadrado ad entrare nelle gambe di Perisic e non il contrario. Com’è possibile commettere questo erorre? Non c’è nessuno che se lo spiega e non lo fanno nemmeno gli arbitri perché il signor Trentalange, a capo dell’Aia, aveva promesso di far parlare i direttori di gara, ma dopo la comparsata di Orsato non si è fatto più nulla. Poco, troppo poco per fare chiarezza. Così si depaupera il campionato italiano e la sua immagini, per una Serie A che già è in estrema sofferenza, con società piena di debiti fino al midollo. El escandaloso penal para la Juventus contra el Inter es ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 maggio 2021) Il mondo intero si è reso conto che il rigore di Gianpaoloconcesso allanella gara contro l’Inter era inesistente. Solo gli arbitri in campo, compreso il Var, con l’ausilio delle telecamere e della moviola, non ha visto come sia Cuadrado ad entrare nelle gambe di Perisic e non il contrario. Com’è possibile commettere questo erorre? Non c’è nessuno che se lo spiega e non lo fanno nemmeno gli arbitri perché il signor Trentalange, a capo dell’Aia, aveva promesso di far parlare i direttori di gara, ma dopo la comparsata di Orsato non si è fatto più nulla. Poco, troppo poco per fare chiarezza. Così si depaupera il campionato italiano e la sua immagini, per una Serie A che già è in estrema sofferenza, con società piena di debiti fino al midollo. El eso penal para lacontra el Inter es ...

