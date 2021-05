Apple AirTag | il nuovo modo per non perdere più nulla

Leggi su donnaglamour

(Di domenica 16 maggio 2021) Addio oggetti smarriti:è ilprodotto diper rintracciare tutto ciò che non trovi più. Non perderai più. “Perdi il vizio dile cose“. È così chepresenta il suoprodotto per semplificare la quotidianità di tutti i suoi utenti:è un piccolo dispositivo che si può abbinare a computer, borse, zaini, biciclette, chiavi, portafogli e oggetti di ogni genere. Permetterà di ritrovarli a distanza e soprattutto quando non ricordiamo più dove siano finiti, tutto a portata di iPhone.lancia, ilprodotto per trovare gli oggetti smarriti Quante volte stiamo per uscire ma non riusciamo a ...