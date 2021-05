Volley, Lara Lugli vince la sua battaglia per la maternità (Di sabato 15 maggio 2021) Aveva dovuto chiudere il contratto perché incinta ma era stata anche citata per danni dalla sua ex società, la Volley Pordenone. L'udienza era prevista il 18 maggio. Ottemperati tutti gli obblighi ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 maggio 2021) Aveva dovuto chiudere il contratto perché incinta ma era stata anche citata per danni dalla sua ex società, laPordenone. L'udienza era prevista il 18 maggio. Ottemperati tutti gli obblighi ...

Advertising

fattoquotidiano : Lara Lugli, la società Volley Pordenone ritira la citazione. L’ex pallavolista: “Segnale per tutte” - LaStampa : Pallavolista incinta, il Volley Pordenone ritira la citazione. Lara Lugli: “Grande vittoria per i diritti delle don… - Eurosport_IT : 'È un forte segnale per tutte le donne, non solo atlete, che si trovano a dover affrontare queste situazioni assurd… - Alleniram17 : RT @TgrRaiFVG: Non arriverà in tribunale il caso della pallavolista Lara Lugli. Il Volley Pordenone ritira l'istanza di opposizione. Cerchi… - millenoveotto2 : RT @Radio1Rai: ??La pallavolista Lara #Lugli vince la battaglia per la maternità. Il #Volley Pordenone ha ritirato la citazione e ottemperat… -