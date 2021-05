Traffico Roma del 15-05-2021 ore 07 | 30

(Di sabato 15 maggio 2021) Luceverdeuna buona giornata avène trovati dal redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale lavori di pulizia sulla panoramica ovvero lungo viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a seguire su Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto chiusi entrambi da Piazzale Clodio a salire verso via Trionfale apertura intorno a mezzogiorno due le manifestazioni in programma nel pomeriggio dalle 15:30 alle 19:30 in Piazza del Popolo e dalle 15 alle 17 in piazza Cavour per lavori di rinnovo passaggio a livello di via Flaminia via Arcore oggi e domani il servizio della ferrovia regionale-civitacastellana-viterbo riprogrammato dalle 16 di oggi fino al termine del servizio di domani domenica 16 maggio la circolazione nella tratta Montebello Catalano e viceversa sarà sospesa i treni saranno sostituiti ...

