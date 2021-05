Superstrada 77 Civitanova Foligno | accessi confusi e pericolosi Due contromano in due giorni

(Di sabato 15 maggio 2021) MORROVALLE - Alla rotatoria di Trodica di Morrovalle, un cartello stradale indica di svoltare a destra per Piediripa , in direzione di Macerata. Ma se volete imboccare lain direzione di ...

Cronache Maceratesi

Sono confusi e pericolosi gli accessi allaFoligno , il tracciato della statale 77 dove in due giorni due auto hanno imboccato la strada contromano. APPROFONDIMENTI GLI ...Imbocca contromano laFoligno -allo svincolo di Morrovalle, in provincia di Macerata e percorre un paio di chilometri prima di scontarsi frontalmente con un furgone che viaggia nella direzione ...MORROVALLE - Alla rotatoria di Trodica di Morrovalle, un cartello stradale indica di svoltare a destra per Piediripa, in direzione di Macerata. Ma se volete imboccare la superstrada in direzione ...È successo tutto sulla superstrada 77, tra Civitanova e Foligno, quando la jeep Toyota guidata da un anziano signore ha provocato un terribile frontale con un furgone che sopraggiungeva ...