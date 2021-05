Sonego batte anche Rublev, è in semifinale a Roma (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - Lorenzo Sonego batte anche Andrey Rublev e vola in semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia in corso a Roma. Dopo l'impresa contro Dominin Thiem, l'azzurro oggi si è imposto contro il russo numero 7 del mondo con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 33 minuti di gioco. Il piemontese, primo italiano in semifinale a Roma dal lontano 2007, ora se la vedrà con il numero uno del mondo Novak Djokovic. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - LorenzoAndreye vola inagli Internazionali Bnl d'Italia in corso a. Dopo l'impresa contro Dominin Thiem, l'azzurro oggi si è imposto contro il russo numero 7 del mondo con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3 in due ore e 33 minuti di gioco. Il piemontese, primo italiano indal lontano 2007, ora se la vedrà con il numero uno del mondo Novak Djokovic.

angelomangiante : Fantastico #Sonego!!!! Pochi mesi fa aveva battuto il n.1 al mondo Djokovic a Vienna. Stavolta batte (6-4 6-7 7-6… - Eurosport_IT : SONEGO CI FA SOGNAREEEEEEEE! ?????? Il torinese dopo 3 ore e 24 minuti di dura battaglia batte Thiem e conquista meri… - WeAreTennisITA : LO SPIRITO DEL GUERRIERO ???? Posseduto da una forza interiore devastante e sospinto dal pubblico: così Lorenzo Sone… - nobrave_ : RT @Eurosport_IT: ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è di nuo… - LaComparessa : RT @SkyTG24: Internazionali tennis Roma, impresa di Sonego: batte Rublev e va in semifinale -