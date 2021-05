Sickwolf | “Mourinho è quello che serviva Pirlo scelta sbagliata” | ANews

Leggi su serieanews

(Di sabato 15 maggio 2021) Simone Filippone, in arte “”, è stato intervistato da Seriedove ha parlato della Roma e del suo libro ”Ad Maiora” I social e You Tube hanno invaso e influenzato il mondo del calcio. Se sui social si può tener d’occhio la vita del calciatore, su You Tube puoi vedere i video dei tuoi beniamini Questo articolo: “cheè comparso nella sua versione originale, prima sul sito Serie.com Tutte le Notizie della Serie A.