Serena Autieri avrà un programma tutto suo: "Un altro sogno che si realizza" (Di sabato 15 maggio 2021) Serena Autieri quest'estate avrà un programma nuovo di zecca tutto suo. I rumors dei giorni scorsi sono stati confermati e la splendida attrice napoletana si prepara ad andare in onda su Rai 1 con Dedicato. Un titolo che promette bene (omaggio alla celebre canzone di Loredana Bertè) e che di fatto ne preannuncia il contenuto: una sfilza di dediche in diretta che coinvolgeranno il pubblico. Qualche ora di pura e semplice spensieratezza a partire da lunedì 28 giugno. La Autieri sarà in diretta dalle 9.55 del mattino tutti i giorni fino a mezzogiorno, seguita dalle immancabili repliche della fiction campione di ascolti Don Matteo. È chiaro l'intento della Rai di donare un po' di freschezza al palinsesto della prima rete, con un volto nuovo come Serena ...

