Rocco Commisso e le cattive maniere (Di sabato 15 maggio 2021) I giornalisti massacrano la Fiorentina... dicono cose indegne su dirigenti e allenatore... mortificano i calciatori... Tu stai zitta, adesso parlo io... ": il siparietto di Rocco Commisso in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 15 maggio 2021) I giornalisti massacrano la Fiorentina... dicono cose indegne su dirigenti e allenatore... mortificano i calciatori... Tu stai zitta, adesso parlo io... ": il siparietto diin ...

Advertising

FBiasin : “I debiti si fanno in America, qui porto il cash, e noi non abbiamo debiti. Se credete di fare meglio avete 10 gior… - acffiorentina : ROCCO COMMISSO|?? 'Bravi ragazzi, ma non è finita'. Il presidente della Fiorentina commenta la vittoria sulla Lazi… - sportli26181512 : Rocco Commisso e le cattive maniere - lagazzaviola : Dopo 30 anni fra #curvafiesole e #maratona un dubbio improvviso. 'Ma se Rocco può comprare tutte le squadre che vuo… - RobertoDePonti : RT @corrierefirenze: Rocco #Commisso e la stampa: poco fast, molto furious - l'editoriale del Direttore @RobertoDePonti -