Raid di Israele su un campo profughi: morti 8 bambini e 2 donne. Riprende la raffica di razzi da Gaza: 200 nell’ultima notte (Di sabato 15 maggio 2021) È ormai vicino a 140 il numero delle persone uccise dai Raid israeliani a Gaza. Di questi più di 30 sono bambini. Nella notte, i caccia israeliani hanno continuano a colpire obiettivi nel centro della Striscia, secondo quanto riportato dalle stesse forze di difesa israeliane (IDF). L’aviazione ha colpito diversi siti a Gaza, mentre razzi hanno nuovamente colpito Israele. L’esercito di Tel Aviv ha detto di aver colpito un «ufficio operativo» di Hamas vicino al centro di Gaza City, con ulteriori attacchi notturni contro quelli che i militari hanno chiamato «siti di lancio sotterranei». L’attacco a un campo profughi palestinese Le forze israeliane hanno condotto attacchi anche contro il campo ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) È ormai vicino a 140 il numero delle persone uccise daiisraeliani a. Di questi più di 30 sono. Nella, i caccia israeliani hanno continuano a colpire obiettivi nel centro della Striscia, secondo quanto riportato dalle stesse forze di difesa israeliane (IDF). L’aviazione ha colpito diversi siti a, mentrehanno nuovamente colpito. L’esercito di Tel Aviv ha detto di aver colpito un «ufficio operativo» di Hamas vicino al centro diCity, con ulteriori attacchi notturni contro quelli che i militari hanno chiamato «siti di lancio sotterranei». L’attacco a unpalestinese Le forze israeliane hanno condotto attacchi anche contro il...

