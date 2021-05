Mr. Wrong inizia il 14 giugno 2021 su Canale 5: tutti i dettagli (Di sabato 15 maggio 2021) Ormai manca molto poco all’inizio della nuova soap opera turca Mr Wrong che vede nuovamente insieme i due protagonisti di Bitter Sweet, Can Yaman e Ozge Gurel. La nuova produzione inizierà il prossimo 14 giugno 2021 in prima serata su Canale 5 intorno alle ore 21:30. Attendono con trepidazione di poter vedere i loro beniamini nuovamente insieme come accadde due anni fa. Nel frattempo tutti i fans stanno per assistere al gran finale di Daydreamer, ormai imminente. Mr Wrong conquista il Prime Time È prevista una partenza col botto di questa nuova soap opera turca il cui nome originale è Bay Yanlis. Sono sempre stati in molti i fans che desideravano vedere i due attori raccontare nuovamente una storia d’amore. A quanto pare sono stati accontentati e ora non resta che attendere l’inizio di ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 15 maggio 2021) Ormai manca molto poco all’inizio della nuova soap opera turca Mrche vede nuovamente insieme i due protagonisti di Bitter Sweet, Can Yaman e Ozge Gurel. La nuova produzione inizierà il prossimo 14in prima serata su5 intorno alle ore 21:30. Attendono con trepidazione di poter vedere i loro beniamini nuovamente insieme come accadde due anni fa. Nel frattempoi fans stanno per assistere al gran finale di Daydreamer, ormai imminente. Mrconquista il Prime Time È prevista una partenza col botto di questa nuova soap opera turca il cui nome originale è Bay Yanlis. Sono sempre stati in molti i fans che desideravano vedere i due attori raccontare nuovamente una storia d’amore. A quanto pare sono stati accontentati e ora non resta che attendere l’inizio di ...

