Mo: Provenzano, 'perchè qualcosa cambi deve finire l'era Netanyahu' (2) (Di sabato 15 maggio 2021) (Adnkronos) - "La comunità internazionale fermi questa spirale di morte e di violenza. Gli Stati Uniti, ha detto Sanders, non possono più permettersi la difesa d'ufficio di un governo reazionario. Questo vale anche per l'Europa", scrive ancora Provenzano. "I democratici e i progressisti di tutto il mondo devono dare forza a coloro che, da entrambe le parti, cercano una soluzione del conflitto. Prima degli scontri erano in corso i negoziati per la formazione di un nuovo governo israeliano che – per la prima volta da anni – potrebbe vedere Netanyahu e la destra estrema all'opposizione. Non lasciamo che i fumi della guerra nascondano lo stretto sentiero che si può ancora percorrere", aggiunge. "Non volgiamo lo sguardo dall'altra parte. Perché qualcosa cambi, oltre a condannare i razzi del terrore di Hamas, ...

