**Mo: Gaza, 136 morti e 950 feriti in raid Israele, 39 minori tra vittime** (Di sabato 15 maggio 2021) Gaza City, 15 mag. (Adnkronos) – E' salito a 136 morti il bilancio dei raid aerei condotti da Israele da lunedì sulla Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa citando il ministero della Sanità di Hamas. Tra le vittime si contano anche 39 minori e 22 donne. Sono invece oltre 950 le persone rimaste ferite nei raid. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

