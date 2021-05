Martin Garrix feat Bono e The Edge per l’inno di Euro 2020 (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo più di un anno di attesa finalmente è stata annunciata una delle collaborazioni più sorprendenti di sempre! È disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale "We are the people", l'inno ufficiale di Uefa Euro 2020 composto dal Dj/produttore multiplatino Martin Garrix insieme alle leggende del rock Bono & The Edge. Garrix ha sempre avuto le idee molto chiare sull artista che avrebbe dovuto dare voce a "We are the people", sin dalle prime fasi del processo creativo sapeva che la voce di Bono sarebbe stata perfetta. L'idea del Dj/produttore olandese si è concretizzata quando sia Bono che The Edge, chitarrista degli U2, hanno accettato la collaborazione.Il brano è una miscela perfetta delle sonorità ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo più di un anno di attesa finalmente è stata annunciata una delle collaborazioni più sorprendenti di sempre! È disponibile da oggi in rotazione radiofonica e in digitale "We are the people", l'inno ufficiale di Uefacomposto dal Dj/produttore multiplatinoinsieme alle leggende del rock& Theha sempre avuto le idee molto chiare sull artista che avrebbe dovuto dare voce a "We are the people", sin dalle prime fasi del processo creativo sapeva che la voce disarebbe stata perfetta. L'idea del Dj/produttore olandese si è concretizzata quando siache The, chitarrista degli U2, hanno accettato la collaborazione.Il brano è una miscela perfetta delle sonorità ...

