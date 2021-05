Elon Musk, l’inquietante profezia sul patron di Tesla scritta da un ex ingegnere di Hitler in un libro del 1952 (Di sabato 15 maggio 2021) Elon Musk “Imperatore di Marte”? lo ha previsto un libro già nel 1952. Lo comunicano diversi tabloid inglesi che sono andati a recuperare tra gli scaffali impolverati di qualche libreria di famiglia Progetto Marte un volumetto scritto da Wernher Von Braun tra il 1948 e il 1949. Von Braun, prima ingegnere aerospaziale per Hitler, poi al soldo del governo statunitense post ’45 dopo che la presidenza Truman trasferì segretamente negli Stati Uniti oltre 1500 scienziati del Reich attraverso quella che gli storici definirono l’Operazione Paperclip. In Progetto Marte, Von Braun allora nemmeno quarantenne descrisse in forma narrativa il primo viaggio sul pianeta rosso e il relativo ritorno degli astronauti, arricchendo la trama di dettagli tecnici aerospaziali da lui ipotizzati. Von Braun, ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021)“Imperatore di Marte”? lo ha previsto ungià nel. Lo comunicano diversi tabloid inglesi che sono andati a recuperare tra gli scaffali impolverati di qualche libreria di famiglia Progetto Marte un volumetto scritto da Wernher Von Braun tra il 1948 e il 1949. Von Braun, primaaerospaziale per, poi al soldo del governo statunitense post ’45 dopo che la presidenza Truman trasferì segretamente negli Stati Uniti oltre 1500 scienziati del Reich attraverso quella che gli storici definirono l’Operazione Paperclip. In Progetto Marte, Von Braun allora nemmeno quarantenne descrisse in forma narrativa il primo viaggio sul pianeta rosso e il relativo ritorno degli astronauti, arricchendo la trama di dettagli tecnici aerospaziali da lui ipotizzati. Von Braun, ...

