DIRETTA Juventus-Inter | segui la partita LIVE

Advertising

ZZiliani : #JuventusInter sarà diretta da #Calvarese, l’arbitro che i giocatori della #Juventus chiamano confidenzialmente “Ca… - notiziefresche : Diretta JUVENTUS INTER Streaming Alternativa a Rojadirecta TV - infoitsport : Diretta Juventus Inter/ Streaming video tv: è l'ultima chiamata per Pirlo! (Serie A) - sportli26181512 : Juventus-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari: I bianconeri affrontano gli storici rivali, già sicuri del… - CONTINUASOGNARE : RT @ZZiliani: #JuventusInter sarà diretta da #Calvarese, l’arbitro che i giocatori della #Juventus chiamano confidenzialmente “Calva” (anch… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Juventus

Nicola Ammoniti : Agudelo (S), Vojvoda (T), Pobega (S) Le probabili formazioni di- Inter (live alle 18) approfondimento Inter, tutti i 19 scudetti vinti dai nerazzurri dal 1910 al 2021 ...INTER: TESTA A TESTA LadiInter si è giocata a Torino per 87 volte in Serie A. I bianconeri si sono imposti in 60 occasioni con 16 pari e appena 11 successi dei ...Il big match tra Juventus e Inter, valido per la 37a giornata in Serie A è in programma dalle 18 di oggi, 15 maggio, sarà trasmesso in diretta su SKY ai canali Serie A 2020 e Sport 252 e Now TV. Per ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, i risultati in diretta: in corso Genoa-Atalanta 0-3 e Spezia-Torino 2-0. LIVE ...