Curling, al via i Mondiali di doppio misto: c'è l'Italia con Mosaner e Constantini (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo quelli maschili e quelli femminili, entrambi andati in scena nella bolla canadese di Calgary, il Curling internazionale torna in Europa e si appresta a vivere un'altra grande settimana con i Mondiali di doppio misto in programma da lunedì 17 a domenica 23 maggio sul ghiaccio di Aberdeen, in Scozia, nella nazione che ha dato i natali a questa disciplina. Al via pure l'Italia guidata dall'allenatrice Violetta Caldart e dal direttore tecnico Ulrik Schmidt, e, soprattutto, rappresentata dalla coppia Stefania Constantini (C.C. Dolomiti) e Amos Mosaner (Aeronautica Militare). Venti le Nazionali presenti per quella che è la tredicesima edizione dei Mondiali, tenutisi per la prima volta nel 2008 a Vierumaki, in Finlandia, nel 2008. Le squadre saranno ...

