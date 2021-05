Covid | 6 659 nuovi8 casi e 136 morti Positività scender al 2 | 2%

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, 6.659 nuovi casi con 294.686 tamponi e altri 136 decessi #covid - sulsitodisimone : In calo la curva epidemica con 6.659 casi e 136 morti, positività giù al 2,2% - globalistIT : - Pura_Vida69 : RT @MediasetTgcom24: Covid, 6.659 nuovi casi con 294.686 tamponi e altri 136 decessi #covid - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, 6.659 nuovi casi con 294.686 tamponi e altri 136 decessi #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 659

L'indice positività scende al 2,25% Sono 6.i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 15 maggio. Nella tabella ... Leggi ancheItalia oggi, bollettino contagi: dati ...Sono 6.i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero ... Sono 1.805 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia, 55 in meno ...L'aggiornamento sui nuovi contagi, i morti e i guariti da Covid-19 di oggi, sabato 15maggio, in tutte le regioni d'Italia ...Tasso di positività al 2,3% mentre gli attualmente positivi in Italia sono 332.830. 124.063 il numero totale dei morti da inizio pandemia ...