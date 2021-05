CORRIERE – Allegri in cima alle preferenze del Napoli. Il tecnico ha scelto di Aspettare. Rapporto amicale con De Laurentiis (Di sabato 15 maggio 2021) Massimiliano allegri ha scavalcato Spalletti nelle gerarchie del Napoli. L’approdo Gennaro Gattuso alla Fiorentina sembra oramai imminente. L’attuale tecnico del Napoli vuole chiudere in bellezza la stagione con gli azzurri, portarla in Champions League e poi salutare tutti.allegri è il nome più calcio per la panchina del Napoli, De Laurentiis, che sta cercando in tutti i modi di stringere i tempi con l’ex Juve e si è tenuto come piste di riserva Spalletti e Inzaghi, se il tecnico della Lazio deciderà alla fine di non rinnovare con Lotito. Secondo l’edizione odierna del CORRIERE dello sport, allegri rappresenta il piano A del ... Leggi su napolipiu (Di sabato 15 maggio 2021) Massimilianoha scavalcato Sptti nelle gerarchie del. L’approdo Gennaro Gattuso alla Fiorentina sembra oramai imminente. L’attualedelvuole chiudere in bellezza la stagione con gli azzurri, portarla in Champions League e poi salutare tutti.è il nome più calcio per la panchina del, De, che sta cercando in tutti i modi di stringere i tempi con l’ex Juve e si è tenuto come piste di riserva Sptti e Inzaghi, se ildella Lazio deciderà alla fine di non rinnovare con Lotito. Secondo l’edizione odierna deldello sport,rappresenta il piano A del ...

