Bombe a Ponticelli | nasce il “Comitato di liberazione dalla camorra”

"Ponticelli è Napoli, Ponticelli è l'Italia. Illuminiamo il buio dei quartieri della zona Orientale della città. Abbattiamo i muri che tracciano il confine di Napoli al parcheggio Brin e alla Stazione centrale. La zona Orientale è Napoli. Tre Bombe e una 'stesa' in 72 ore. Strade, piazze, rioni, condomini trasformati in campi di battaglia con attentati e agguati. Commercianti, abitanti, una intera comunità ostaggio della paura e della violenza. All'emergenza criminale, ai bombaroli del terrore camorrista rispondiamo con la mobilitazione". E' quanto scrivono, in una nota, le associazioni Terra di Confine, ArciMovie, Casa del Popolo di Ponticelli, Libera Ponticelli, Libera Volla, Ass. Gioco immagine e parole, Ass. Renato Caccioppoli, Ass. Vivendo Ponticelli,

