Amici 20, Samuele Barbetta: “Giulia Stabile mi ha portato serenità” (Di sabato 15 maggio 2021) Samuele Barbetta è stato uno dei protagonisti principali della ventesima edizione di Amici. Voluto fortemente da Veronica Peparini, che l’ha scelto come suo allievo, Samuele ha saputo conquistare il pubblico da casa grazie al suo talento di coreografo e ballerino.Eliminato a poche puntate dalla finalissima, Samuele ha rilasciato un intervista a Comingsoon.it partendo dal raccontare se stesso e la sua timidezza: Sono sempre stato timido, ma non è mai stato un grande problema. È un lato del mio carattere che viene fuori anche in maniera prepotente, ma credo che da quando ho iniziato a ballare sono riuscito un po’ a sbloccarmi. La danza è stata una chiave che mi ha permesso di aprire più porte. All’inizio ho avuto tante difficoltà per la mia timidezza, poi grazie alle varie esperienze sono riuscito a ... Leggi su isaechia (Di sabato 15 maggio 2021)è stato uno dei protagonisti principali della ventesima edizione di. Voluto fortemente da Veronica Peparini, che l’ha scelto come suo allievo,ha saputo conquistare il pubblico da casa grazie al suo talento di coreografo e ballerino.Eliminato a poche puntate dalla finalissima,ha rilasciato un intervista a Comingsoon.it partendo dal raccontare se stesso e la sua timidezza: Sono sempre stato timido, ma non è mai stato un grande problema. È un lato del mio carattere che viene fuori anche in maniera prepotente, ma credo che da quando ho iniziato a ballare sono riuscito un po’ a sbloccarmi. La danza è stata una chiave che mi ha permesso di aprire più porte. All’inizio ho avuto tante difficoltà per la mia timidezza, poi grazie alle varie esperienze sono riuscito a ...

Advertising

IsaeChia : #Amici20, Samuele Barbetta: “Giulia Stabile mi ha portato serenità” - bergamotscvent : nessuno: samuele e giulia di amici: - SaraHalilovic77 : Ho da editare su Samuele di amici Sorry lo rinvio sempre ed oggi è la giornata giusta ???? #amici20 #DenisePipitone - Clara61611076 : @daGhandi_aFede Vi prego sì fatela!!! Sono morta già per la fancam neomelodica di Samuele di amici - manzarek__ : pazzissima innamoratissima perdutissima per samuele non ce via di scampo chi me l'ha fatta fare di guardare amici q… -