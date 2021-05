Allarme rosso a Tel Aviv Netanyahu | Avanti finché necessario

Leggi su agi

(Di sabato 15 maggio 2021) AGI -a Tel, dove suonano le sirene al termine della tregua di due ore annunciata da Hamas prima di riprendere i lanci di razzi da Gaza, dove le operazioni delle forze armate israeliane andranno"fino a che sarà", ha detto il premier israeliano Benjamin. "Chiunque agisca da terrorista sarà trattato come tale", ha aggiunto.ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, per il sostegno ed è tornato ad assicurare che Israele sta facendo il possibile per evitare le vittime civili a Gaza. Mentre si prepara una nuova notte di razzi su Tele di bombardamenti su Gaza, sale, nel sesto giorno di fuoco incrociato, il bilancio delle vittime da entrambe le parti. In Israele i morti sono ...