Viabilità Roma Regione Lazio del 14-05-2021 ore 08 | 15

(Di venerdì 14 maggio 2021)14 MAGGIOORE 08.05 – FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE FEDERICO DI LERNIA INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO ANULARE CODE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA OSTIENSE E PONTINA E Più AVANTI TRA CASILINA E BUFALOTTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA, PER CONTO DELLA, IN COLLABORAZIONE CONSERVIZI PER ...